В Минздраве дали новый прогноз по распространению COVID-19 в России

Коронавирус будет распространяться в России до июня. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

«Если считать, что в марте-месяце началось активное распространение вируса в нашей стране, то прибавьте три месяца. Это непосредственно до июня-месяца будет еще вирус активно распространяться среди нас с вами», - сказала она.

Не исключено при этом, что процесс займет больше времени, добавила Малинникова в эфире канала «Россия 24». Однако она выразила надежду, что эпидемия «развивается по своим законам» и циркуляцию вируса благодаря принятым мерам удастся остановить через 100 дней после ее начала.

Россия вышла на пятое место в мире по число заболевших COVID-19. В стране подтверждено 177 тысяч случаев заболевания, за последние сутки зафиксировано максимальное количество новых инфицированных - 11 231.