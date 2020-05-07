Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Песков ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе из самоизоляции

Тамара Астапенкова
23:18 07.05.2020
Пресс-секретарь президента РФ напомнил о пяти днях, оставшихся до истечения срока указа о продлении режима нерабочих дней.
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе из самоизоляции
© Фото: Департамент здравоохранения Москвы

До окончания срока истечения указа  о продлении режима нерабочих дней осталось пять суток. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, подпишет ли Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции.

Накануне, глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным озвучила поэтапный план снятия ограничительных мер по коронавирусу в России. Первый этап предполагает возможность занятия спортом на улице. Второй этап предусматривает разрешение на прогулки, начало работы образовательных учреждений и торговых точек. На третьем этапе будут открыты парки и скверы с учетом соблюдения гражданами дистанции.

Владимир Путин на этом же совещании отметил, что снимать ограничительные меры в стране необходимо постепенно и аккуратно, основываясь на мнении ученых. Поспешность в снятии ограничительных мер может обернуться откатом назад, заявил российский президент.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.05.2020, 16:04
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Дата07.05.2020, 17:03
Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь РФ в борьбе с COVID-19
Дата07.05.2020, 10:20
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
Дата07.05.2020, 10:42
«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы
Дата08.05.2020, 00:00
«Последний день перед Победой»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Праги
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
23:18 В стране и мире
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе из самоизоляции
22:51 В стране и мире
Видео
Реанимация и лаборатория: как возводят временный госпиталь на ВДНХ
22:03 В стране и мире
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом
21:41 В стране и мире
Собянин заявил о необходимости ужесточить требования для передвижения по Москве
21:25 В стране и мире
Власти Санкт-Петербурга анонсировали введение масочного режима
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:00 Вопросы истории
«Последний день перед Победой»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Праги
23:39 Вопросы истории
Видео
«Очень толстые стены»: дочь Шестопалова рассказала, как отец взрывал бункер Гитлера
23:29 В стране и мире
В Минздраве дали новый прогноз по распространению COVID-19 в России
23:18 В стране и мире
Песков ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе из самоизоляции
22:51 В стране и мире
Видео
Реанимация и лаборатория: как возводят временный госпиталь на ВДНХ
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.