Песков ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе из самоизоляции

До окончания срока истечения указа о продлении режима нерабочих дней осталось пять суток. Об этом напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о том, подпишет ли Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции.

Накануне, глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с Владимиром Путиным озвучила поэтапный план снятия ограничительных мер по коронавирусу в России. Первый этап предполагает возможность занятия спортом на улице. Второй этап предусматривает разрешение на прогулки, начало работы образовательных учреждений и торговых точек. На третьем этапе будут открыты парки и скверы с учетом соблюдения гражданами дистанции.

Владимир Путин на этом же совещании отметил, что снимать ограничительные меры в стране необходимо постепенно и аккуратно, основываясь на мнении ученых. Поспешность в снятии ограничительных мер может обернуться откатом назад, заявил российский президент.