«Страшный был мороз»: внук Буденного рассказал о подготовке легендарного парада 7 ноября 1941 года

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года в Москве организовался в экстренных условиях – участники парада узнали о нем буквально накануне. Об этом рассказал внук маршала Семена Буденного Алексей, который присоединился к проекту «Дорога памяти» Министерства обороны Российской Федерации.

«Командующего резервным фронтом Буденного отозвали в ставку. Сталин лично принял его и объявил о том, что есть мнение провести парад, чтобы поднять боевой дух войск и всего народа, показать нашу решимость победить абсолютное зло. Несмотря на то, что в ста километрах уже были войска неприятеля. Весь груз вопросов, который лег на маршала Буденного, трудно сейчас даже представить. Это и обеспечение формой, и комплектация частей для парада. Сама организация его проведения, меры по безопасности. Страшный был мороз, лошадей постоянно приходилось накрывать утеплителем, как бы сейчас сказали. Солдаты отмораживали себе руки и сразу уходили на фронт. Причем участники парада узнали об участии в параде только ночью шестого числа, накануне», - поделился Алексей Буденный.

«Дорога памяти» - проект, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в парке «Патриот». Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта.