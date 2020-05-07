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Реанимация и лаборатория: как возводят временный госпиталь на ВДНХ

Павел Ремнев
22:51 07.05.2020
Временный госпиталь будет разделен на «чистую» и «грязную» зоны, всего он сможет принять до 1779 пациентов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Московские власти, снимая ограничения на работу промышленных и строительных предприятий, понимают, что ситуация может повернуться в любую сторону. Сергей Собянин считает, несмотря на то, что в столице динамика положительная, - за сутки выписано больше пациентов, чем госпитализировано, - расслабляться нельзя. Московский мэр побывал 7 мая на ВДНХ, где развертывают временный госпиталь для заболевших короновирусом.

В 75 выставочном павильоне круглосуточно работают около 2 тысяч человек. Это один из самых больших павильонов на ВДНХ. Его территория насчитывает 53 тысячи квадратных метров. Сейчас она поделена на палаты. Планируется, что все работы будут закончены к 14 мая.

Строение считается временным, но оборудовано всем необходимым. В нем пациенты с диагнозом коронавирус будут заканчивать лечение, но здесь есть и палаты интенсивной терапии, с подключением инфицированных к аппаратам ИВЛ. Стационар московские власти возводят на тот случай, если больницы не справятся с наплывом пациентов.

«Мы понимаем что пандемия не останавливается, она развивается. Мы должны быть готовы к разным сценариям развития. Поэтому одновременно открывая какие-то производства, или делая какие-то послабления, мы понимаем, что можем получить одновременно и рост заболеваемости, и рост госпитализации. Поэтому мы должны гарантировать москвичам обеспечение медицинской помощи при заболевании коронавирусом», - сказал мэр Сергей Собянин.

Временный госпиталь будет разделен на «чистую» и «грязную» зоны. Нужно смонтировать санпропускники - шлюзы, которые остановят распространение инфекции. Всего здесь смогут принять до 1779 пациентов.

«Реанимация есть. Реанимация на 72 койки, и в принципе у нас будут все возможности, если больному потребуется помощь, оказать ее на месте», - сказал главный врач городской клинической больницы №24 Григорий Родоман.

Особое внимание уделяется к системам водоотведения и вентиляции воздуха. Везде установлены дополнительные фильтры, чтобы исключить попадание вируса в атмосферу или в городскую систему водоотведения. В станционере даже будет своя лаборатория для исследования биоматериала.

Временный госпиталь отвечает всем требованиям, которым должен соответствовать стационар. Кроме той инфраструктуры, которую создают внутри павильона, рядом много места для парковки машин скорой помощи, удобные подъездные пути. Кроме того, само здание обклеивают солнцезащитной пленкой, чтобы пациентам не было жарко.

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