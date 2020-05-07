«Алюминиевый король» и двойное убийство: как прошло самое громкое задержание последнего времени

В Красноярске задержали бизнесмена Анатолия Быкова, который еще в 90-ые заслужил прозвище «Алюминиевый король» и возглавлял местный завод. Предприниматель и политик, ранее Быков избирался в краевой парламент. Однако сейчас он подозревается в организации двойного заказного убийства.

Подобное случается не в первый раз. В начале 2000-ых суд признал Быкова виновным в покушении, однако судимость была погашена за половину срока, поскольку предприниматель продемонстрировал примерное поведение и вел благотворительную деятельность.

Самое громкое задержание последнего времени прошло в тишине. Загородный дом Быкова был оцеплен, периметр охранялся сотрудниками спецподразделений. Бизнесмена увезли в Следственное управление прямо из дома.

По данным следствия, в 1994 году Анатолий Быков входил в одну из преступных группировок. Шальные бандитские деньги, застолья - уголовная романтика, ставшая одним из символов целого десятилетия. Но после покушения на свою жизнь Быков заподозрил двух своих сообщников - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Согласно тенденциям середины 90-х оба подельника были заказаны.

«Организацию преступления он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову... Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пситолета», - рассказала представитель СК РФ Светлана Петренко.

Карьера Анатолия Быкова достаточно быстро шла в гору. Уже в 1997 он избирался депутатом Красноярской краевой Думы, где успешно работал и принимал законы почти десять лет. Параллельно с 1998 по 2000 годы он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода.

В 2002 году Быков был обвинен в организации подготовки еще одного убийства, на этот раз - криминального авторитета Вилора Струганова, известного под прозвищем Паша Цветомузыка. Оно было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ. За это бизнесмен был приговорён к 6,5 годам условно. Впоследствии судимость была погашена. Однако, по вновь открывшимся показаниям по делу 1994 года, Анатолий Быков снова задержан.

«Безнаказанность, как известно, развращает, и я уверена, что политическое влияние Быкову было необходимо как воздух и тогда, и сейчас. В 90-х он планировал прибрать к рукам энергетику и всю алюминиевую промышленность региона, и в наши дни эти мысли не оставляли его», - рассказала депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина.

Сейчас с Анатолием Быковым продолжают работать следователи. Один из непосредственных исполнителей убийства Войтенко и Наумова, Сергей Бакуров, уже осужден на пожизненный срок, его сообщник Владимир Чучков находится в розыске. Ещё один из организаторов преступления, Владимир Татаренков, получил 13 лет лишения свободы.