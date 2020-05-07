В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве с подтвержденным диагнозом пневмония и положительными результатами тестов на коронавирус скончался 51 пациент. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о смерти 39 больных с COVID-19. Таким образом общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в столичных больницах увеличилось с 905 человек до 956.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. За последние две недели число госпитализаций с тяжелой и средней пневмонией перестало расти. Градоначальник подчеркнул, что столичная система здравоохранения имеется достаточный запас прочности.