В Кремле анонсировали совещание Путина по поддержке авиаотрасли

Совещание по мерам поддержки авиаотрасли Владимир Путин проведет на следующей неделе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Запланировано на следующую неделю», - приводит РИА Новости слова Пескова.

В четверг, 7 мая, глава государства провел совещание по вопросам развития транспорта. Путин отметил, что особенно сложная ситуация складывается с авиаперевозками. Необходимо провести отдельное совещание по мерам поддержки в сфере воздушных перевозок, сказал российский президент.

Он добавил, что транспорт, задействованный в международных перевозках, надо переориентировать на внутренний рынок в период распространения коронавируса. Из-за пандемии практически остановлен туризм, поэтому «сквозной проблемой» для пассажирского транспорта является сокращение туристических потоков.