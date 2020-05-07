Собянин заявил о необходимости ужесточить требования для передвижения по Москве

В Москве необходимо ужесточить требования для передвижения по городу, санитарной защите людей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте: только в масках, только в перчатках», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее столичный градоначальник сообщил, что тем, кто вернется на работу с 12 мая, необходимо будет оформить электронный пропуск. Для тех, у кого он уже оформлен, действие будет автоматически продлено до 31 мая.

Собянин подчеркнул необходимость соблюдения жестких санитарных мер в связи с тем, что в Москве начнут работать промышленные и строительные предприятия. Следовательно увеличится и количество людей в общественных местах и на транспорте.