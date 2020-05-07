Врачи предупредили об опасности антисептиков для кожи

После использования антисептических средств следует дополнительно увлажнять и питать кожу рук. Об этом предупредили подмосковные врачи.

По словам специалистов, защитный слой кожи разрушается из-за частого мытья рук и их дезинфекции. По этой причине могут возникнуть микротрещины, зуд, сухость, раздражение и аллергия.

«Для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства», - пояснила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Московской области Наталья Махнева.

Помимо этого, во время уборки следует надевать защитные перчатки, защитив таким образом кожу от воздействия химикатов. Перчатки, которые используются для защиты от вирус на улице, следует периодически менять, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее врачи посоветовали дезинфицировать руки антисептиками, содержащими витамин Е и экстракт алоэ. Они обладают регенирирующими свойствами и оказывают противовоспалительное действие.