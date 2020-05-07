Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врачи предупредили об опасности антисептиков для кожи

Анна Касаткина
02:17 07.05.2020
Специалисты советуют пользоваться кремами, чтобы не разрушать защитный слой на руках.
Врачи предупредили об опасности антисептиков для кожи
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

После использования антисептических средств следует дополнительно увлажнять и питать кожу рук. Об этом предупредили подмосковные врачи.

По словам специалистов, защитный слой кожи разрушается из-за частого мытья рук и их дезинфекции. По этой причине могут возникнуть микротрещины, зуд, сухость, раздражение и аллергия.

«Для профилактики данных реакций рекомендуется использовать защитный крем, который содержит в себе вещества, обладающие барьерными свойствами, а также увлажняющие средства», - пояснила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии минздрава Московской области Наталья Махнева.

Помимо этого, во время уборки следует надевать защитные перчатки, защитив таким образом кожу от воздействия химикатов. Перчатки, которые используются для защиты от вирус на улице, следует периодически менять, пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее врачи посоветовали дезинфицировать руки антисептиками, содержащими витамин Е и экстракт алоэ. Они обладают регенирирующими свойствами и оказывают противовоспалительное действие.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.05.2020, 18:45
Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию вокруг распространения коронавируса
Дата07.05.2020, 00:00
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
Дата06.05.2020, 17:21
Плющенко объявил о переходе Трусовой в его академию
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
01:43 В стране и мире
Видео
Письмо счастья: как работает система наблюдения за нарушителями самоизоляции на дорогах Москвы
00:00 Армия
Прошедшие огонь войны: Минобороны опубликовало наградные документы советских артистов-фронтовиков к 75-летию Победы
22:53 В стране и мире
ЦБ РФ оценил влияние одного нерабочего месяца на ВВП
22:24 В стране и мире
Срывавший онлайн-уроки пранкер в Петербурге объявлен в розыск
21:57 В стране и мире
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Видео
Самолет с георгиевской лентой пролетел над Сан-Диего: видео
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Пожар в небоскребе в ОАЭ превратил здание в факел: видео
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Новое осложнение: ученые заявили, что COVID-19 может вызвать шизофрению
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.