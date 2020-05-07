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Власти Санкт-Петербурга анонсировали введение масочного режима

Тамара Астапенкова
21:25 07.05.2020
По словам вице-губернатора Евгения Елина, в вестибюлях метро установят вендинговые аппараты, в которых жители смогут купить средства защиты.
Власти Санкт-Петербурга анонсировали введение масочного режима
© Фото: Sergei Mikhailichenko globallookress

В Санкт-Петербурге ношение масок в общественных местах станет обязательным. Власти планируют строго следить за исполнением масочного режима, в особенности в общественных местах и на транспорте. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

«Мы не будем рекомендовать, мы обяжем носить маски и перчатки. Масочный режим и ношение перчаток станут обязательным», - сказал Елин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Вице-губернатор добавил, что в вестибюлях метро установят вендинговые аппараты, в которых жители смогут купить средства защиты. Конкретной даты введения масочного режима названо не было.

В Москве обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на транспорте станет обязательным с 12 мая. Московские власти будут штрафовать нарушителей масочного режима в зависимости от того, где горожанин появилась без средств индивидуальной защиты, от 4 до 5 тысяч рублей.

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