Мишустин провел совещание по новому пакету мер поддержки экономики

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, самочувствие Мишустина, заразившегося коронавирусом, в целом нормальное. Он проходит лечение под наблюдением медиков. Состояние здоровья позволяет ему активно поддерживать контакт с коллегами посредством телефонной и видеосвязи.

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