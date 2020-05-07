Мишустин провел совещание по новому пакету мер поддержки экономики
Совещание прошло в формате видеоконференции.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по экономике. В частности, глава правительства обсудил с коллегами новый пакет мер по ее поддержке.
В данный момент Мишустин продолжает лечение от коронавируса, уточнили в пресс-службе кабинета министров. Совещание прошло в формате видеоконференции.
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков, самочувствие Мишустина, заразившегося коронавирусом, в целом нормальное. Он проходит лечение под наблюдением медиков. Состояние здоровья позволяет ему активно поддерживать контакт с коллегами посредством телефонной и видеосвязи.