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Дорогами войны: за что были награждены на фронте советские киноартисты

Игорь Балдин
20:29 07.05.2020
При жизни о боевых заслугах актеров почти ничего не было известно, но Министерство обороны РФ рассекретило подробности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: biographe.ru, kras.cc

Личная жизнь звезд всегда была интересна для их поклонников: как артисты пришли к успеху, почему выбрали именно творческую профессию. Целая плеяда советских кинозвезд добиралась до съемочной площадки дорогами войны. При жизни об их боевых заслугах почти ничего не было известно. Но сейчас Министерство обороны РФ рассекретило подробности.

Звезда «Бриллиантовой руки» и всеми любимый клоун Юрий Никулин был награжден «Медалью за отвагу», орденом Славы III степени. Великую Отечественную артиллерист Никулин прошел от первого до последнего дня, дошел до Берлина. После войны он взял в руки оружие только на съемочной площадке комедии «Бриллиантовая рука» в 1968 году.

В 1964 году состоялась премьера фильма «Живые и Мертвые», экранизированного по одноименному роману Константина Симонова. В картине Анатолий Папанов исполнил роль комбрига, генерал-майора Федора Серпилина. В реальной жизни Папанов отправился на фронт рядовым зенитной артиллерии. Там, на передовой, познакомился со студентом ГИТИСа, Аликом Рафаевичем, благодаря которому Папанов немало узнал о своей будущей профессии.

«Они попали в окружение. Был очень страшный бой. Многие погибли. От взвода осталось, – не знаю сколько, – несколько человек. И этого парня Алика Рафаевича прямо на глазах у папы убило. Папу ранили в ногу. Очень сильное было ранение в ступню. Его положили в госпиталь. Было несколько операций. В результате у него удалили несколько пальцев на ноге», - рассказала дочь народного артиста СССР Елена Папанова.

Несколько лет у Анатолия Папанова ушло на то, чтобы научиться ходить, не опираясь на трость. К выпускному курсу ГИТИСа, несмотря на боли в ноге, он уже мог танцевать. О своем фронтовом друге актер не забыл. И первым сообщил его матери о том, как погиб Алик Рафаевич.

В картине «Щит и меч», вышедшей на экраны в 1968 году, Владимир Басов выступил и в роли режиссера, и в роли актера. Как и у многих школьников, 21 июня 1941 года у Басова был выпускной. А на следующий день он узнал, что началась война и сразу попросился на фронт. Будущий актер шел в атаку на Курской Дуге, ходил в разведку под Кенигсбергом. Сам Басов не любим вспоминать истории о сражениях, мог рассказать какие-то интересные случаи.

«Он любил рассказывать, как он, например, ночью выполз на передовую и слепил снежную бабу. Утром немцы проснулись, а там снежная баба с красным флагом машет им. Это его самоощущение, что его не могли убить, оно, видимо, было с ним и тогда, и всегда», - рассказал сын народного артиста СССР Александр Басов.

Владимир Этуш только на склоне лет снялся в военной картине. В 1941-м артист театра Вахтангова пошел на войну, в разведку, несмотря на бронь и просьбы остаться работать на сцене. В документах на представление артиста к ордену Красной Звезды говорится: «Уничтожил 30 солдат и офицеров, захватив ручной пулемет».

«Не было торжественного построения. Не было торжественной обстановки. Была очередная атака, когда нужно было бежать вперед. И во время атаки подполковник, командир полка, пробегая мимо него, сказал: “Этуш, держи орден, потому что или меня, или тебя убьют, и наградить не успеем”», - рассказал близкий друг народного артиста СССР Владимира Этуша Валерий Яков.

Также была бронь и уже у признанного в те годы художника и скульптора Евгения Вучетича. Но он от нее отказался, вступил в ополчение. Воевал под Москвой, попал в окружение под Смоленском, был тяжело ранен на Воховском фронте.

«Офицер назвал его художником, а он даже не понял, к кому тот обращается. Потому что он забыл, что он художник, что он учился. Два месяца фронта стерли все мирные воспоминания из его головы. Соответственно, он был то стрелком, то истребителем танков, был разведчиком, командиром отделения, командиром взвода и роты», - рассказал внук скульптора, вице-президента Академии художеств СССР Евгения Вучетича Евгений Вутечич.

Вся жизнь Вучетича после фронта – это посвящение Великой Отечественной войне. Памятник воину-освободителю в Берлине и монумент Родина-Мать на Мамаевом Кургане. Его главные творения напоминают нам о тех, кто шел на фронт, несмотря ни на какие брони и возможность оставаться в безопасности.

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