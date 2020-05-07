Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

В четверг, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета национального совета реформ страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский поздравил Михаила Саакашвили с назначением на должность и «новым ответственным вызовом».

«Верю, что он сможет придать импульс национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Свое назначение на должность Саакашвили анонсировал 4 мая. Бывший губернатор Одесской области отметил, что консультировался с украинским президентом по этому вопросу.

Напомним, что первые разговоры о государственной должности Саакашвили начались в конце апреля. Тогда экс-президент заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. Позднее сообщалось, что Саакашвили займется переговорами с МВФ.