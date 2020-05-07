Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире 75 лет Великой Победы ТЕГИ

«Общее достояние»: Путин и Макрон обменялись поздравлениями в честь 75-летия победы над фашизмом

Тамара Астапенкова
19:25 07.05.2020
Макрон в ходе телефонного разговора с Путиным выразил признательность русскому народу.
«Общее достояние»: Путин и Макрон обменялись поздравлениями в честь 75-летия победы над фашизмом
© Фото: Laurie Dieffembacq, ZUMAPRESS, Globallookpress

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.  Президенты Франции и России обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом и отметили, что этот праздник является общим достоянием двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин отметил, в частности, что в России всегда будут помнить подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте. Президенты передали ветеранам обеих стран искренние пожелания здоровья и благополучия», - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора, главы государств обсудили ситуацию с противодействием распространению коронавируса. Президенты подтвердили важность установившегося двустороннего сотрудничества на этом направлении.

Также Путин и Макрон затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, на которой будет обсуждаться проблематика совместной борьбы с COVID-19.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая урегулирование внутриукраинского конфликта и кризис в Ливии», - говорится в сообщении.

Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты двух стран обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом, а также подчеркнули значимость союзнических отношений в годы Второй мировой войны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.05.2020, 16:04
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Дата07.05.2020, 17:03
Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь РФ в борьбе с COVID-19
Дата07.05.2020, 10:20
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
Дата07.05.2020, 10:42
«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
75 лет Великой Победы
19:25 В стране и мире
«Общее достояние»: Путин и Макрон обменялись поздравлениями в честь 75-летия победы над фашизмом
18:48 В стране и мире
На участие в шествии «Бессмертный полк-онлайн» уже поступило около 2 миллионов заявок
18:17 В стране и мире
Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом
10:57 В стране и мире
Видео
В едином строю: кадры генеральной репетиции воздушного Парада Победы во Владивостоке
09:47 В стране и мире
Видео
Отработка маневров на земле и в воздухе: в Хабаровске состоялась генеральная репетиция воздушного Парада Победы
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:25 В стране и мире
«Общее достояние»: Путин и Макрон обменялись поздравлениями в честь 75-летия победы над фашизмом
19:11 В стране и мире
Назван размер штрафа за появление без маски в Москве
19:03 Армия
Видео
Парад военной авиации: в Новосибирске прошла генеральная репетиция к 9 мая
18:51 В стране и мире
Путин и Трамп обсудили положение на мировом рынке нефти
18:48 В стране и мире
На участие в шествии «Бессмертный полк-онлайн» уже поступило около 2 миллионов заявок
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Врач назвал лучший способ укрепления иммунитета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.