«Общее достояние»: Путин и Макрон обменялись поздравлениями в честь 75-летия победы над фашизмом

Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Президенты Франции и России обменялись теплыми поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом и отметили, что этот праздник является общим достоянием двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин отметил, в частности, что в России всегда будут помнить подвиг лётчиков эскадрильи «Нормандия-Неман», сражавшихся на советско-германском фронте. Президенты передали ветеранам обеих стран искренние пожелания здоровья и благополучия», - говорится в сообщении.

В ходе телефонного разговора, главы государств обсудили ситуацию с противодействием распространению коронавируса. Президенты подтвердили важность установившегося двустороннего сотрудничества на этом направлении.

Также Путин и Макрон затронули вопросы подготовки видеоконференции лидеров государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН, на которой будет обсуждаться проблематика совместной борьбы с COVID-19.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая урегулирование внутриукраинского конфликта и кризис в Ливии», - говорится в сообщении.

Ранее состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Президенты двух стран обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом, а также подчеркнули значимость союзнических отношений в годы Второй мировой войны.