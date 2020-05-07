Назван размер штрафа за появление без маски в Москве

В Москве за появление в общественных местах и в транспорте без маски предусмотрены штрафы от 4 до 5 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«В общественном транспорте штраф составит 5 тысяч рублей, так как там плотность людей больше, а значит, и больше риск распространения вируса. В общественных местах штраф будет составлять 4 тысячи рублей. Эти штрафы предусмотрены московским КОАПом», - пояснил РИА Новости Данчиков.

Также предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей за нарушение сотрудниками предприятий масочного режима на рабочих местах.

О введении в столице обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте сообщил мэр Сергей Собянин. Такое решение было принято московскими властями в связи с тем, что с 12 мая возобновят работу промышленные и строительные предприятия. Это повлечет за собой увеличение количества людей в общественных местах.