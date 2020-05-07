Путин и Трамп обсудили положение на мировом рынке нефти

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора, который состоялся в четверг, 7 мая, обсудили положение на мировом рынке нефти. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отмечена своевременность заключения, во многом благодаря взаимодействию Президентов России и США, нового соглашения "ОПЕК плюс", которое заработало с 1 мая и уже оказало практическое влияние на стабилизацию нефтяных цен», - подчеркивается в сообщении.

В ходе разговора стороны обсудили также проблемы, связанные с коронавирусом и договорились о дальнейшем наращивании координации в борьбе с пандемией COVID-19. При этом президенты выразили уверенность в том, что при сотрудничестве Россия и Соединенные Штаты могут многого добиться, в том числе, в сферах стратегической стабильности и противодействия эпидемиям.

Кроме того, Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом и выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который, по их оценке, носил конструктивный и содержательный характер.