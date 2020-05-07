На участие в шествии «Бессмертный полк-онлайн» уже поступило около 2 миллионов заявок

Почти 2 миллиона заявок поступило на участие в шествии «Бессмертный полк-онлайн», которая пройдет 9 мая из-за пандемии коронавируса в виртуальном режиме. Об этом сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров.

«Чуть более недели прошло с того момента, как мы презентовали этот проект, и за столь короткое время мы получили около двух миллионов заявок на участие. Акция стала действительно народной», - сказал Макаров.

Участвовать в виртуальном шествии может любой желающий, в том числе и тот, у кого не сохранились фотографии ветеранов. Ожидается, что трансляцию шествия «Бессмертный полк-онлайн» 9 мая будут вести многие онлайн-кинотеатры, социальные сети, телеканалы и различные онлайн-платформы.