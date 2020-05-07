Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом

Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага», - говорится в сообщении.

Главы государств подчеркнули, что Россия и США, следуя традициям, способны добиться много в решении острых проблем современности, включая обеспечение стратегической стабильности, борьбу с терроризмом, урегулирование региональных конфликтов и противодействие эпидемиям.

Владимир Путин и Дональд Трамп подчеркнули важность российско-американского диалога, а также выразили удовлетворение состоявшимся телефонным разговором.

В конце апреля, президенты России и США приняли совместное заявление по случаю 75 годовщины встречи войск-союзников на Эльбе. Стороны отметили, что встреча на Эльбе является кульминацией колоссальных усилий многих стран в борьбе против фашизма. Путин и Трамп также назвали те события 75-летней давности примером того, как Россия и США, отложив противоречия, могут действовать во имя общей цели.