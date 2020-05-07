Трамп предложил Путину направить в РФ партию медоборудования

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину направить в РФ партию медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Во время разговора лидеры двух стран договорились о дальнейшем наращивании координации в борьбе с пандемией COVID-19. Президенты также выразили уверенность в том, что при сотрудничестве Россия и Соединенные Штаты могут многого добиться, в том числе, в сферах стратегической стабильности и противодействия эпидемиям.

«При обсуждении ситуации вокруг пандемии коронавируса дана позитивная оценка двустороннему сотрудничеству. Условлено о дальнейшем наращивании координации на этом направлении», - подчеркивается в сообщении.

Как отмечает Кремль, Путин и Трамп остались удовлетворены состоявшимся разговором, который, по их оценке, носил конструктивный и содержательный характер.