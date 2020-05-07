Способное достроить «Северный поток-2» судно направился в Германию

Трубоукладчик «Академик Черский», который может быть использован для завершения строительства газопровода «Северный поток-2», вышел из Калининграда и направился в Германию. Об этом свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов Marine Traffic.

Следующим пунктом назначения судна, принадлежащего «Газпрому», указан речной порт города Лауффен-ам-Неккар в Германии. По данным портала, сейчас «Академик Черский» находится недалеко от Балтийска в Гданьском заливе.

Напомним, что российский трубоукладчик вышел из порта Находки 10 февраля. Судно обогнуло Африку и в первых числах мая прибыло в Калининград.

В конце прошлого года глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что трубоукладчик может быть задействован в завершающих этапах строительства газопровода, пройдя необходимую для этого подготовку.