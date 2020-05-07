В Москве рабочие пропуска автоматически продлят до 31 мая

Ранее оформленные электронные пропуска для поездок на работу будут автоматически продлены до 31 мая. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он уточнил, что тем горожанам, которые вернутся на работу с 12 мая, необходимо будет оформить рабочий пропуск, чтобы добираться на службу на общественном транспорте или личном автомобиле.

«Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая 2020 года. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска», - написал мэр.

В Москве с 12 мая начнут работать промышленные и строительные предприятия. В связи с этим, Сергей Собянин особенно подчеркнул необходимость соблюдения жестких санитарных мер.

«Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции», - написал Собянин.

В столице также введен масочный режим. Сергей Собянин отметил, что при ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве, все отменяемые ограничения могут быть вновь введены.