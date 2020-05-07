Портреты ветеранов в небе над Петербургом: как прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы в северной столице

Ветеран Вооруженных сил, полковник советской армии в отставке Владимир Пимбурский не раздумывая согласился участвовать в генеральной репетиции авиапарада ко Дню Победы. Его главные воспоминания о Великой Отечественной войне - блокада Ленинграда. В 1942 году из Кронштадта вместе с матерью их эвакуировали на большую землю.

Отец Владимира Федоровича защищал Ленинград, воевал на Синявинских высотах. Всю войну в эвакуации семья с тревогой ждала его фронтовые письма.

«Девятого мая вся деревня знала, что День Победы наступил. Бабушка наскребла по сусекам и испекла жаворонки и так встретили День Победы», - вспоминает сейчас Владимир Пимбурский.

С военного аэродрома в небо взмыл Ту-134 транспортной авиации Западного округа. На его борту - портреты участников Великой Отечественной войны. Со скорость 400 километров в час на высоте всего 300 метров самолет с точностью до минуты вышел на точку показа.

Ровно в 10 утра Ту-134 пролетел над историческим центром Петербурга. Впереди него двигались вертолетные группы и транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26. Замыкали торжественный строй истребители Су-34, Су-35 и Миг-31.

Еще раз авиапарад в небе над северной столицей, но уже с разных ракурсов, Владимир Федорович планирует посмотреть по телевизору вместе с внуком, у которого, кстати, именно 9 мая день рождения.