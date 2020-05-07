Власти Ломбардии и Бергамо поблагодарили российских военных за помощь в борьбе с COVID-19

Накануне убытия российских военных специалистов в полевом госпитале Бергамо состоялся митинг, на котором слова признательности нашим медикам выразили представители органов власти провинции Ломбардия, города Бергамо, военного руководства и персонала госпиталя.

На митинге присутствовали заместитель начальника войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть, корпусный генерал вооруженных сил Итальянской Республики Джузеппеникола Тота, мэр города Бергамо Джорджио Гори, префект города Бергамо Энрико Ричи, советник по вопросам инфраструктуры, транспорта и устойчивой мобильности региона Ломбардия Клаудия Мария Терци, генеральный директор госпиталя «Папа Джованни 23» Беатричи Стази, главный врач полевого госпиталя Оливьеро Волотти.

«Хочу поблагодарить русских врачей за ту работу и помощь, которую вы сделали. Вы сейчас уезжаете, но то, что вы сделали, вы создали условия продолжения этого опыта и дружбы. Спасибо Вам», - заявил префект г. Бергамо Энрико Ричи.

С началом функционирования полевого госпиталя в г. Бергамо с 6 апреля по 7 мая 2020 года российские военные специалисты приняли на лечение 115 заболевших коронавирусной инфекцией. В настоящее время 76 пациентов выздоровели и выписаны.

«Вы прибыли в тяжелое время, в очень трудный момент, и дали нам глоток воздуха и надежду», - отметил представитель министерства гражданской защиты Итальянской Республики Пьетро Форони. «Бергамо и Ломбардия никогда не забудут вашу помощь. Когда бы вы не приехали вы найдете здесь второй дом», - подчеркнул Пьетро Форони.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале г. Бергамо, входили врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурили российские переводчики, которые помогали в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны были задействованы восемь врачебно-сестринских бригад в составе 32 медицинских специалистов, которые осуществляли прием и лечение больных в отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Дежурство врачебно-сестринских бригад было организовано круглосуточно в 3 смены.