Суд арестовал на два месяца еще одного подозреваемого по делу об убийстве Япончика
На два месяца арестован еще один подозреваемый по делу об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, по прозвищу Япончик. Предполагаемого фигуранта дела зовут Джамбул Джанашия. Его подозревают в незаконном приобретении и хранении оружия, а также в убийстве, совершенном по сговору группой лиц.
Ранее заочно был арестован предполагаемый организатор убийства, криминальный авторитет Илья Симония (Махо). По данным следствия, скрывающийся за границей и объявленный в международный розыск.
Также в СИЗО был отправлен еще один соучастник убийства Япончика, «вор в законе» Муртаза Шадания. По версии следствия, Шадания организовал за Иваньковым слежку, чтобы выбрать место и время убийства. Также он обеспечил перевозку в Москву оружия, из которого и был застрелен Япончик.
Напомним, что Вячеслав Иваньков был убит 28 июля 2009 года в Москве. При выходе из ресторана, расположенного на Хорошовском шоссе, авторитета застрелил неизвестный. Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось.