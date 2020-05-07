Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму

В сообщении отмечено, что к месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

«Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении округа.

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