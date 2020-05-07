Вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку в Крыму
Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь.
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7 мая при выполнении планового учебно-тренировочного полета на аэродроме в Республике Крым совершил жесткую посадку вертолет Ми-35, сообщает пресс-служба ЮВО.
«Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», - говорится в сообщении округа.
В сообщении отмечено, что к месту инцидента направлена комиссия объединения ВВС и ПВО Южного военного округа для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.