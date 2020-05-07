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Ветераны перед Днем Победы рассказали о «75 правилах жизни победителей»

Андрей Аркадьев
Анастасия Фириченкова
16:55 07.05.2020
По всей России появляются билборды, с которых ветераны дают напутствия жителям страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Всероссийский фотопроект «75 правил жизни победителей» - эксперимент, в котором ветераны Великой Отечественной войны выступили в роли моделей. Фотографы-волонтеры сняли их красивые счастливые лица с другого ракурса, без напоминаний о войне. А победители поделились своими жизненными принципами.

«Мы приехали к Дмитрию Федоровичу, чтобы сделать фотографию. Он нам предложил чая. Когда мы пили чай, я увидел, что у него лежат шахматы. Оказалось, что он большой любитель игры в шахматы. Я предложил сыграть партию, во время игры было сделано несколько снимков, а Дмитрий Федорович рассказывал о своем пути, о жизни после войны, дал ряд наставлений», - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Ростовской области Алексей Варяница.

Дмитрию Белову в ноябре будет 95 лет. Это он уже после войны увлекся шахматами. А тогда в 1941 году, шестнадцатилетним мальчишкой, окончив восемь классов школы, пошел рыть окопы. В январе 1943 был призван служить в саперную часть минером.

Он освобождал родную Ростовскую область, находился в обороне на реке Миус. Здесь на протяжении 470-ти дней шли одни из самых ожесточенных кровопролитных боев Великой отечественной войны. Выбить гитлеровцев удалось только со второй попытки в августе 1943 года. На одного погибшего немца приходилось семь-восемь русских. Потери Красной армии составили более 800 тысяч солдат.

Сейчас на этом месте на линии Миус-фронта возведен самый крупный в регионе военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», где ежегодно в канун Дня Победы с почестями хоронят тех, чьи останки были найдены спустя десятки лет. В этом году найдено и захоронено еще 60 солдат красной армии. Перезахоронения останков воинов будут проходить до тех пор, пока не найдут последнего солдата, участвовавшего в боях на Миус-фронте.

Дмитрий Федорович тогда получил тяжелое ранение, но выжил. По словам ветераны, ему тогда помогла вера в себя, в лучшее, в Победу. За свои действия на Миус-фронте был удостоен награды – знака Отличный минер.

«До сих пор два осколочка сидят. Ну, они маленькие. Я был пухленький, не было заметно, а сейчас они катаются. Это была страшная оборона, бесконечные минные поля, бесконечные ограждения, бесконечные окопы с той и с другой стороны», - рассказал Белов.

Будучи в преклонном возрасте и перенеся две операции на ноге, ветеран все же смог встать с кровати и ходить вопреки прогнозам врачей, на собственных ногах принял мини-парад, приуроченный к 75-летию Победы, который прошел в его честь во дворе.

Своими жизненными правилами с огромных плакатов делятся с россиянами по всей стране 280 таких же сильных духом победителей великой отечественной войны, чьи фотографии размещены на главных улицах больших городов.

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