Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу

Сейчас сложно сказать, когда в России начнется снятие ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время совещания по вопросам развития транспорта.

«Сейчас и Россия, и иностранные государства готовятся или начинают постепенный выход из режимов внутренних ограничений. Однако пока, совершенно очевидно, нельзя и даже трудно сказать, как будут проходить эти процессы. В том числе когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан», - сказал он, уточнив, что это будет зависеть не только от РФ, но и от решений, принятых другими государствами.

Глава государства добавил, что нашей стране необходимо форсировать формирование внутреннего туризма, открывать новые туристические направления.

Также Путин сообщил, что российское правительство готовит перечень конкретных мер по восстановлению занятости в транспортной сфере, пострадавшей от пандемии.