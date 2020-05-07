Московские школы с 18 мая будут проводить онлайн-занятия в свободном режиме

Столичные школы с 18 мая по 31 мая будут проводить онлайн-занятия в свободном режиме по решению родителей учеников. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, с 18 мая 2020 года по 31 мая 2020 года осуществляется с целью обобщения и повторения ранее изученного материала в режиме свободного посещения (кроме учеников 9 и 11 классов) по решению родителей обучающихся», - следует из документа, который был обнародован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Столичные власти также сообщили, что годовые отметки всем школьникам будут выставлены не позднее 15 мая.

Ранее стало известно, что для московских школьников придумали занятия на майские праздники. Теперь учащиеся могут в домашних условиях смотреть видеолекции, онлайн-семинары и мастер-классы, информация о которых находится на сайтах учебных заведений и на портале Школа большого города в разделе «Афиша увлекательных занятий».