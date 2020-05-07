В Тверской области «Сад памяти» заложили в честь прославленного автоматчика

Все больше «Садов памяти» в преддверии Дня Победы появляется в нашей стране. Лесники сообщают о проведении мемориальной высадки в Верхневолжьи. Только за месяц Международной акции на территории Тверской области высадили более 3,5 миллионов деревьев. Сегодня, седьмого мая, мероприятие состоялось на территории Медновского участкового лесничества. Его сотрудники совместно с Волонтерами Победы высадили более 4 тысяч сосен.

«Памятная посадка проведена в честь нашего земляка, уроженца села Савватьево Калининского района, Героя Советского Союза Алексея Арсеньевича Томского, - сообщили организаторы, - Командир взвода роты автоматчиков особо отличился в боях за освобождение Лиозненского района республики Беларусь. Третьего марта 1944 года с группой бойцов атаковал вражеские траншеи и выбил из них противника. Когда фашисты пошли в контратаку, раненный, в течение 2 часов продолжал командовать боем. Лично уничтожил 18 гитлеровцев. Когда кончились боеприпасы, вёл огонь по врагу из трофейного пулемёта. В неравном траншейном бою Алексей Арсеньевич сказал: «Назад не хожу, только вперед!». Погиб в этом бою в рукопашной схватке».

Мероприятие прошло с учётом соблюдения всех правил безопасности. Завершилось Минутой памяти погибшим в годы Великой отечественной войны. Известно, в белорусском поселке Лиозно именем Алексея Томского названа улица. Там же, в Белоруссии, к слову, увековечены и другие имена, в том числе Алексея Скурлатова. Он стал прототипом знаменитого памятника «Алёши». Правнучка Алексея Скурлатова Екатерина Банных также приняла участие в акции «Сад памяти», высадив в память о нём яблоню в Барнауле.



Напомним, в Победную неделю мероприятия в рамках акции проходят каждый день. Сегодня высадки, помимо Тверской области, состоялись в Кемеровской области, Красноярском крае, Ленинградской, Самарской, Свердловской и Тульской областях и Забайкальском крае. «Сады памяти» появляются и за рубежом, так сегодня акции проходят в Перу и Киргизии, а накануне деревья сажали в Египте, Марокко, Катаре, Турции, Тунисе и Алжире.