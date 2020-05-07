Путин предложил расширить перечень транспортных отраслей, пострадавших от коронавируса

В среду. 7 мая, президент РФ Владимир Путин предложил расширить перечень транспортных отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, и включить в список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития транспорта.

«Первое, предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от последствий эпидемии. Добавить в этот список внутренний водный транспорт и пригородные железнодорожные перевозки и сообщение», - сказал президент РФ.

Владимир Путин пояснил, что для транспортных отраслей уже организованы меры поддержки. Но необходимо продумать всю необходимую помощь и тем самым охватить мерами государственной поддержки все виды и секторы транспорта.