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Установить истину: что будет с братской могилой в Подмосковье, которая передана в частные руки

Владислав Кустов
16:02 07.05.2020
Собственник земельного участка инициировал историко-культурную экспертизу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Дополнительное исследование архивных документов о боевых действиях в Истринском районе Подмосковье планирует провести Министерство обороны РФ после резонансной истории с братским захоронением красноармейцев, которое оказалось под угрозой застройки. Как участок попал в частные руки сейчас выясняют правоохранительные органы. Экспертиза оборонного ведомства поможет установить, сколько именно погибших бойцов там захоронено.

В роще недалеко от подмосковной деревни Падиково есть заболоченная яма, которая еще несколько лет назад была братской могилой. В 1942 году здесь захоронили красноармейцев, которые защищали рубежи Москвы, рассказывает местный житель одного из окрестных сел Анатолий Чистов. В те времена ему было 10 лет.

«Там не менее сотни человек. Не менее сотни. Это точно», - рассказал Анатолий Чистов.

Неподалеку от рощи возле деревни Падиково проходила линия обороны столицы. 108-я стрелковая дивизия стояла насмерть, потери исчислялись тысячами. Сотрудники местного музея «Отечественной военной истории» уверены, что многие солдаты дивизии захоронены именно здесь. Музейные работники обратились в администрацию с предложением обустроить территорию. Но получили ответ, что земля в частной собственности и нужно договариваться с владельцем.

«Его намерения, устно высказанные, что он хочет там построить гостиницу», - рассказал заместитель директора музея «Отечественной военной истории» Василий Заболотный

Оказывается, эту землю приватизировали еще в 2000 годах. За это время она переходила от одного владельца к другому, поменялся паспорт захоронения. Согласно старому документу, который можно до сих пор найти на сайте Министерства обороны: в этой земле покоятся около 1000 человек. В новом документе указаны всего 9 солдат.

«Документация была утеряна много лет назад. Поэтому мы оперируем сейчас только неофициальными какими-то данными», - пояснила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Однако, бывший глава администрации Павло-Слободского поселения, в которой и проводили новую паспортизацию захоронения, Борис Лукьянов, утверждает другое. По его словам, в администрации не было такого документа.

Судьбой этой рощи заинтересовались в Министерстве обороны. В ведомстве утверждают, что единственно верным паспортом захоронения можно считать ранний документ. И есть основания полагать, что в этой земле покоятся не 9 солдат, а гораздо больше.

«Паспорт, который оформляется, печать органов местного самоуправления и военного комиссариата. Такой документ у нас в архивах есть. В нем указано, что захоронено 1000 человек. Свежий паспорт не оформлен никак. Просто лист бумаги, никем не заверенный. Поэтому образцом является документ 93-го года», - объяснил заместитель начальника управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов.

В 2016 году собственник земли инициировал поисковые работы. Тогда были найдены останки 43 бойцов. Их перезахоронили в другой братской могиле в Павловской Слободе. Сам владелец утверждает, что никаких коммерческих планов на землю у него нет и никогда не было.

«Посмотрите, вокруг все застроено. Я единственный, кто ничего не строил. Потому что сам хочу разобраться. Ни о какой стройке речь не идет», - сказал собственник участка Юрий Якубов.

В администрации городского округа Истры заявляют, что возводить на этой земле коммерческие здания незаконно. Однако в публичных кадастровых картах указан еще и вид пользования этой землей - строительство магазинов и объектов общепита. И это при том, что на других участках возведение таких объектов действительно не разрешено.

«Вопросом отчуждения данного земельного участка сейчас занимаются правоохранительные органы», - заявил заместитель главы администрации городского округа Истры Станислав Таловеров.

Судьбу этой рощи решит историко-культурная экспертиза, которую инициировал собственник участка. Контролировать процедуру обещают в администрации. А до тех пор, уверяют местные власти, никаких разрешений, если их и запросят, на строительство в роще не дадут.

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