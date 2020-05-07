В Москве продлили режим самоизоляции до 31 мая
Собянин заявил, что открывать кафе, рестораны, театры и спортивные сооружения пока рано.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
В четверг, 7 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении ограничений по работе столичных предприятий в сферах услуг, культуры, образования, спорта до 31 мая.
«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», - заявил Собянин.
По словам столичного градоначальника, открывать кафе, рестораны, театры и спортивные сооружения пока рано.