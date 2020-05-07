Путин призвал оказать поддержку горнякам Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию транспорта призвал оказать поддержку горнякам, особенно в Кузбассе.
Перед этим с докладом выступил генеральный директор РЖД Олег Белозеров, который сообщил главе государства об увеличении объема перевозок угля.
«Вы сказали об увеличении объема перевозок угля: в восточном направлении - 2,4%, а в азово-черноморском - на 15%. Наоборот было бы, наверное, лучше... Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе», - заявил президент, обращаясь к Белозерову.
Путин уточнил, что этот и другие вопросы хотел бы обсудить на отдельной встрече с главой РЖД в ближайшее время.
В ходе совещания российский лидер также обратил внимание на то, что надо максимально сохранить инвестиционный потенциал транспортного комплекса и продолжить развитие инфраструктуры. При этом региональным властям он поручил решить вопрос о поддержке автобусного, речного и пригородного видов транспорта.