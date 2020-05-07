Акция «Сад памяти» продолжается в Сибири

Международная акция «Сад памяти» продолжается. В победную неделю мемориальные высадки деревьев проходят каждый день в разных уголках России и мира. Сегодня, 7 мая, мероприятия уже прошли в Кемеровской области и Красноярском крае.

Так, на Кузбассе акция состоялась в городе Ленинск-Кузнецком, который в этом году решением губернатора Кузбасса удостоен звания «Город трудовой доблести и воинской славы». Деревья в память о героях высадили в сквере патриотов «Боевая слава Сибири», укомплектованном восемью музейными образцами советского и российского оружия: танк Т-64, боевая машина пехоты, бронетранспортер БТР-70, бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) и несколько видов артиллерийских орудий. В посадках принимали участие специалисты жилищно-коммунального хозяйства и «Волонтеры Победы» с соблюдением всех мер защиты.

Всего в день посадки у сквера патриотов «Боевая слава Сибири» было высажено 5 624 деревьев. О подвиге земляков, приближавших Победу и не вернувшихся с фронта, здесь будут напоминать ели, липы, спиреи, плодовые деревья и конечно же «победная» сирень.

Между тем свой вклад в акцию вносят предприятия, организации. Горожане высаживают деревца на своих садовых участках, ветеранам в этом также помогают волонтеры.

«Отличная акция, доброе дело задумали - в деревьях, в живых веточках сохранить для будущих поколений память о моих фронтовиках-товарищах. Спасибо! В правильном направлении движется молодежь и вся наша страна», - отмечает ленинск-кузнечанин ветеран Великой Отечественной войны Алексей Илларионович Матинин. В рамках акции на участке ветерана поселились две сосны и кедр, помогали ветерану сотрудники краеведческого музея города.

А в Красноярском крае акция «Сад памяти» прошла на территории Иланского лесничества. Сотрудники Иланского лесничества, МЧС, арендаторы-лесопользователи, несмотря на дождь и пронизывающий ветер, высадили 18 тысяч саженцев кедра. Сажая, вспоминали о своих героях.

«Мой отец был призван в декабре 1941 года и демобилизован в 1947 году. Ему довелось и с японцами повоевать. В 1943 году он был контужен, 8 месяцев пролежал в госпитале. Его должны были комиссовать… Но он сбежал из госпиталя и воевал до победного конца. Считаю, такие акции, безусловно, полезны, в особенности в настоящее время, когда делаются попытки пересмотреть и извратить нашу историю. А молодежь должна эту историю знать и чтить своих героических предков», - говорит руководитель Иланского лесничества Владимир Шалагин.

Ряд мероприятий в рамках акций проходит и в других регионах страны, в их числе Тверская, Ленинградская, Самарская, Свердловская и Тульская области, Забайкальский край. «Сады памяти» появляются и за рубежом, так накануне высадки состоялись в Египте, Перу, Марокко, Катаре, Турции, Тунисе и Алжире.

Между тем в Южно-Сахалинске в Музее книги Чехова для детишек проводят онлайн мастер-класс по изготовлению деревьев, чтобы те могли поучаствовать в #СадПамятиДома. В социальных сетях уже более 20 тысяч фото и видео с рисунками, поделками и посаженными на участках деревьями. Так акцию поддерживают в режиме самоизоляции. Среди участников акции немало знаменитостей, в числе которых Полина Гагарина, Олег Газманов, Анита Цой, Наташа Королева, Алла Духова, Наталья Подольская, Вячеслав Манучаров, Эмин, Слава и др. Многие поддерживают и другие праздничные форматы, посвященные 75-летию Победы. Так, в соцсетях призывают 22 июня после минуты молчания выйти на балконы и к окнам с портретами своих героев и исполнить песню «День Победы».

Напомним, «Сад памяти» - международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и национального проекта «Экология». Вся актуальная информация об акции на официальном сайте - садпамяти2020.рф.