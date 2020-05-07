Путин заявил, что нельзя перегибать палку в требованиях к бизнесу

Нельзя перегибать палку с профилактическими мерами, не нужно давить бизнес формальными, а иногда и бессмысленными требованиями. Заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспорта.

«Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями», - сказал президент РФ.

Он отметил, что после спада эпидемии коронавируса потребуется серьезный анализ санитарных и профилактических мер во всех отраслях, в том числе на транспорте. По мнению Путина, требования должны быть соразмерны рискам и служить, в первую очередь, защите здоровья и безопасности россиян.