Власти Москвы начнут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах

Столичные власти начнут штрафовать за нарушение масочного режима на рабочих местах. Проверку будут осуществлять Роспотребнадзор и контролирующие организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова.

«На предприятиях и организациях, работа которых разрешена и в соответствии с требованиями главного санитарного врача должен быть обеспечен масочный режим, штраф будет составлять четыре тысячи рублей», - сказал он.

Масочный режим в Москве будет введен с 12 мая. Об этом ранее заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.