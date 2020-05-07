Правительство и ЦБ подписали акционерное соглашение по Сбербанку
Пакет акций был приобретен министерством финансов за 2,139 триллиона рублей.
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Правительство Российской Федерации и Банк России подписали соглашение по Сбербанку. В сообщении, опубликованном на сайте ЦБ, говорится, что регулятор передал кабмину последнюю акцию кредитной организации.
«30 апреля 2020 года между Банком России и правительством Российской Федерации в лице Минфина России заключено акционерное соглашение», - сказано в документе.
Акционерное соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.
Сделка по приобретению Сбербанка была закрыта министерством финансов еще 10 апреля. Правительство в лице Минфина купило у Центробанка пакет акций финансовой организации за 2,139 триллиона рублей.