Проект «Остров фортов» и Благотворительный фонд «Память поколений» вместе окажут адресную помощь ветеранам Кронштадта

6 мая 2020 года проект «Остров фортов» и Благотворительный фонд «Память поколений» заключили соглашение о сотрудничестве в целях оказания адресной помощи ветеранам Кронштадта. Документ подписали соорганизатор проекта Марика Коротаева и исполнительный директор фонда Екатерина Круглова.

«Одна из главных составляющих миссий проекта «Остров фортов» – сохранение исторической памяти Кронштадта, живыми символами которой являются кронштадтские ветераны Великой Отечественной войны. Мы считаем необходимым помочь персонально каждому из них, сделать все возможное для содействия их долголетию, социальной и физической активности. Мы очень рады, что инициативу по оказанию адресной помощи участникам войны в преддверии 75-летия Победы «Остров фортов» будет реализовывать вместе с Благотворительным фондом «Память поколений», который оказывает медицинскую помощь ветеранам всех боевых действий на всей территории нашей страны», – комментирует соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

В ближайшее время начнется сбор анкет, в которых ветераны сами укажут необходимые им потребности для поддержания здоровья и физической активности. Таким образом, каждый из них в зависимости от пожеланий сможет получить действительно необходимые вещи – медицинское, вспомогательное оборудование (аппараты измерения давления, слуховые аппараты, ходунки). Кроме того, в заявке предусмотрена графа о состоянии здоровья ветерана, которая позволит специалистам оперативно оценить срочность предоставления помощи.

«Наш фонд круглогодично оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам России. И, конечно, мы с радостью откликнулись на предложение поддержать в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инициативу коллег проекта «Остров фортов» - благодаря нашей совместной работе ветераны ВОВ Кронштадта смогут получить необходимые медикаменты, слуховые аппараты, ходунки и коляски и многое другое. Безусловно, необходимо сохранять историческую память, но также важно помогать ныне живущим ветеранам», – говорит исполнительный директор Благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Совместная адресная помощь ветеранам Кронштадта ко Дню Победы - только начало сотрудничества проекта «Остров фортов» и фонда «Память поколений». В дальнейшем планируется поддерживать старшее поколение кронштадтцев на постоянной основе: уже в разработке проведение благотворительных культурно-досуговых мероприятий для ветеранов.