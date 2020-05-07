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Путин проведет совещание по мерам поддержки авиаперевозчиков

Тамара Астапенкова
14:44 07.05.2020
Глава государства отметил, что транспорт, задействованный в международных перевозках, надо переориентировать на внутренний рынок.
Путин проведет совещание по мерам поддержки авиаперевозчиков
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В четверг, 7 мая, Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса особенно сложная ситуация складывается с авиаперевозками. Необходимо провести отдельное совещание по мерам поддержки в сфере воздушных перевозок, сказал президент РФ.

«Ситуация в сфере воздушных перевозок и в России, и во всем мире особенно сложная. Мы это прекрасно видим и понимаем, поэтому посвятим ей отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности вместе, в комплексе», - заявил Путин на совещании по вопросам развития транспорта.

Глава государства отметил, что транспорт, задействованный в международных перевозках, надо переориентировать на внутренний рынок в период распространения коронавируса. Путин отметил, что «сегодня международный туризм фактически остановлен», поэтому «сквозной проблемой» для пассажирского транспорта является сокращение туристических потоков.

«Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам», - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что необходимо ускорить принятие решений по росту перевалки отечественных грузов в российских морских портах. Портовые мощности в РФ вполне вполне конкурентоспособны и сейчас есть реальная возможность ускорить маневр грузовыми потоками в пользу отечественных портов. Путин напомнил, что уже давал поручение по созданию особой экономической зоны на Каспии. И потребовал доложить, что сделано в этом направлении.

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