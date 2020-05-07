Путин: международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен

Международный туризм в условиях коронавируса фактически остановлен. Для его возвращения на прежний уровень потребуется время. Об этом на совещании по вопросам развития транспорта заявил Владимир Путин.

«Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта – сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в условиях пандемии важно поддержать работников транспорта и обеспечить устойчивость этой сферы. Глава государства пояснил, что у транспортных компаний должны быть средства для выплаты заработных плат, обслуживания парка и инфраструктуры и выполнения своих финансовых обязательств.

Путин также призвал использовать возникающие резервы транспортного комплекса и ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок и оказания качественных услуг гражданам России, которые запланируют поездки по стране в связи с ограничением выезда за рубеж. Президент предложил предложил участникам совещания поделиться своими соображениями на этот счет.