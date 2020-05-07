Путин поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в условиях борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин поручил доложить ему о том, какие меры безопасности принимаются на транспорте в нашей стране в условиях борьбы с коронавирусом.

«Прежде всего прошу доложить, какие меры принимаются на транспорте для защиты от коронавирусной инфекции, как, с учетом специфики отрасли, обеспечивается охрана здоровья пассажиров и персонала», - сказал он во время совещания по вопросам развития транспорта.

Глава государства отметил, что в период пандемии транспорт проходит трудный этап и многие компании, работающие в этой сфере, терпят убытки. В то же время президент добавил, что транспортные и логистические компании продолжают свою работу.

Региональным властям Путин поручил решить вопрос о поддержке автобусного и речного, пригородного видов транспорта. При этом он обратил внимание на то, что надо максимально сохранить инвестиционный потенциал транспортного комплекса и продолжить развитие инфраструктуры.

Ситуацию с авиаперевозками в период пандемии COVID-19 президент назвал особенно сложной, уточнив, что по мерам поддержки этой отрасли будет проведено специальное совещание.

Как, в свою очередь, доложил Путину глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, летом, а именно после июля, для поддержки аэропортов и авиакомпаний в России может дополнительно понадобиться 30 миллиардов рублей. Министр добавил, что с Минфином уже согласовано выделение 10,1 миллиардов рублей для поддержки воздушных гаваней.