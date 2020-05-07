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«Опасное задание»: актер Басов рассказал о подвиге своего отца в годы войны

Иван Линдеманн
15:45 07.05.2020
Владимир Басов корректировал огонь по кенигсбергскому порту, находясь на территории противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Владимир Басов, снявший фильмы «Щит и меч», «Дни Турбиных», в годы войны был корректировщиком огня. О подвиге режиссера телеканалу «Звезда» рассказал его сын Александр Басов.

«Он корректировал огонь по порту кенигсбергскому, находясь в это время на территории противника. Нельзя сказать, что это уж подвиг-подвиг, но это было опасное задание», - сказал актер.

За мужество Владимиру Басову вручили орден Красной звезды. И подобных историй - десятки. Ознакомиться с ними подробнее можно на сайте Министерства обороны России, которое к юбилею Великой Победы опубликовало архивные документы на известных актеров, режиссеров, писателей, прошедших войну. Этот проект раскрывает героические страницы биографии народных любимцев.

Так, Владимир Этуш летом 41-го ушел добровольцем на фронт, выучился на военного переводчика. В боях под Донецком в 43-м уничтожил 30 гитлеровцев. За подвиг будущий актер получил орден Красной звезды.

Леонид Гайдай, автор культовых советских комедий, под шквальным огнем забросал гранатами вражескую огневую точку. Исключительную храбрость будущего режиссера отметили медалью «За боевые заслуги».

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