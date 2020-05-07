Вирусные пути: в ВОЗ заподозрили, что COVID-19 появился в Европе раньше, чем принято считать

В Европе COVID-19 появился еще 2019 году, хотя первый официальный диагноз поставили только в январе текущего года.

Амирушу Хаммару 42 года, он торгует рыбой в пригороде Парижа. Двадцать седьмого декабря сам приехал в больницу с острой болью в груди, температурой и кашлем.

«В 5 часов утра я проснулся и поехал в больницу. Сказал врачам - у меня болит грудь, не могу дышать. Я думал, это просто сезонный грипп, но врачи долго не могли поставить диагноз», - вспоминает сейчас Хаммар.

Франция в тот момент еще не подозревала о пандемии, да и про коронавирус еще ничего не было известно. У мужчины диагностировали пневмонию, он выздоровел. Но только теперь выяснилось, что COVID-19 переболела вся семья Амируша.

Хаммар давно не покидал пределы страны, а значит, не может быть так называемым нулевым пациентом. Не исключено, что мужчина заразился вирусом от жены, которая работает в супермаркете рядом с аэропортом, где много иностранцев.

«Результаты, полученные сейчас во Франции, помогают лучше понять потенциальную циркуляцию вируса COVID-19. Это не удивительно, учитывая, что первые случаи COVID-19 имели симптомы уже в начале декабря. Поэтому вполне возможно, что зараженные люди из провинции Ухань путешествовали и в другие страны», - объясняет официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Вспышки вирусной пневмонии в конце прошлого года фиксировали во многих странах мира. Россия не стала исключением. Но пока специалисты не торопятся с выводами.

«Да, было увеличение случаев пневмонии как до нового года, то есть ноябрь-декабрь. Причем увеличение случаев пневмонии как в России, так и других странах. В Китае, когда появилась новая коронавирусная инфекция, они даже присвоили ей название до того, как ВОЗ присвоила COVID-19. У них название было NCP - новая коронавирусная пневмония», - объяснил директор НИУ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Первый диагноз COVID-19 в России датирован концом января 2020 года. И пока нет оснований утверждать, что более ранние случаи пневмонии вызваны коронавирусной инфекцией. Об этом говорят лабораторные анализы.

«Я видел много случаев внебольничной пневмонии в декабре, январе и феврале. Но эти пневмонии отличались по своему течению от той ситуации, которая сегодня. Чем? Во-первых, не было тяжелых случаев дыхательной недостаточности», - заявил главный пульмонолог России Сергей Авдеев.

Впрочем, сейчас Всемирная организация здравоохранения призывает все страны, где фиксировались вспышки пневмонии, сделать повторный анализ проб на COVID-19. Это позволит лучше понять, как распространяется вирус и, возможно, еще раз пересмотреть сроки всемирного карантина.