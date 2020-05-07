Хор Турецкого впервые исполнит «Песни Победы» в онлайн-формате

Хор Турецкого и арт-группа SOPRANO 7 мая организуют концерт «Песни Победы» в честь Года памяти и славы, мероприятие впервые пройдет в онлайн-формате.

«Песни Победы – это не просто слова, положенные на музыку. Это наша история, наша память, которая объединяет несколько поколений. Она важнее и выше любых разногласий ради мира на земле. День Победы всегда был и остается для нас священным праздником. И особенно сегодня Победа обрела двойной смысл – это не только дань уважения павшим и живым участникам, но и Победа над новыми историческими вызовами. Во все времена музыка всегда заряжала и укрепляла дух людей. Уверен, что вместе мы все преодолеем», – отметил основатель и руководитель коллектива Михаил Турецкий.

Проект «Песни Победы» – это уникальный музыкальный

марафон, который в 2018-2019 гг при поддержке Правительства Москвы состоялся в 14 странах мира.

В репертуарной программе песни о мире, подвиге и любви – от «Бухенвальдского набата» до легендарной «Катюши», «Смуглянки» и, конечно же, «Дня Победы».

Прямой эфир концерта сегодня сможет увидеть каждый желающий на Youtube -канале коллектива, а также страницах в соцсетях, начало трансляции в 18:00.