Синдзо Абэ поздравил Владимира Путина с 75-летием Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поздравил президента России Владимира Путина с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телефонные переговоры состоялись по инициативе японской стороны. Путин и Абэ обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с инфекцией.

«Подтверждены планы по расширению сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения, включая совместную разработку медицинских препаратов», - отмечается на сайте Кремля.

Кроме того, стороны затронули и другие вопросы российско-японского взаимодействия, в том числе обсудили торгово-экономическую сферу.

В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин и Абэ договорились о продолжении контактов на различных уровнях.