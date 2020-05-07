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Письмо счастья: как работает система наблюдения за нарушителями самоизоляции на дорогах Москвы

Даниил Левин
01:43 07.05.2020
За время работы системы видеофиксации нарушителей пропускного режима в Москве были выявлены более 600 тысяч автомобилистов, не оформивших цифровой пропуск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ситуационный центр ЦОДД

Почти полторы тысячи подмосковных камер подключили к контролю за соблюдением режима самоизоляции. Нарушителей, выехавших на дороги области без цифровых пропусков, будут штрафовать. В Москве такая система активно работает с 22 апреля. За это время камеры сняли более 600 тысяч водителей без электронного разрешения. Все они, заверяют власти, получат постановления. Однако первые письма счастья уже нашли своих адресатов, причем, у некоторых пропуска были.

Москвич Владимир Рожков обнаружил штраф за передвижение без электронного пропуска после поездки на машине, хотя документ оформлял заранее.

«У меня икс по факту 854, а я написал ка 854. Ну, то есть, похожие цифры, я сто раз читал смс-сообщение, сам смотрел, что набивал», - недоумевает водитель Рожков.

В похожей ситуации оказался и еще один столичный автомобилист Максим Чирков. С той лишь разницей, что в его пропуске не указаны две цифры государственного автомобильного номера.

«Как можно получить вообще пропуск, если ты не просто некорректно ввел данные, а ты ввел меньше символов, чем обязан», - задается вопросом автомобилист.

Аналогичные штрафы выписали нескольким десяткам водителей. Сотрудники административной дорожной инспекции изучили каждый эпизод. Вот только по регламенту, ошибки при заполнении пропуска приравниваются к его отсутствию.

«Если после проверки выяснится, что водитель, действительно, не привязал номер своего автомобиля к цифровому пропуску, либо допустил ошибку во время заполнения, то ему выпишут штраф», - объяснил представитель пресс-службы МАДИ Артем Худяков.

Фиксация нарушение осуществляется в автоматическом режиме. В первую очередь такие меры для того, чтобы оперативно выявлять на улицах нарушителей карантина, тех, у кого уже выявлен коронавирус. Остальные же, кому нужно ездить по рабочим делам, могут оформить пропуск в Интернете за считанные минуты.

«На данный момент порядка двух процентов от всего потока автомобилей, которые передвигаются по городу, не имеют цифровых пропусков на автомобили. Мы настоятельно рекомендуем оформить цифровые пропуска на себя и проверить, вписан ли туда номер автомобиля», - рекомендует руководитель пресс-службы МАДИ Анастасия Писарь.

Пропуска регулярно проверяют сотрудники ГИБДД. Инспекторы дежурят на въезде в город и выборочно останавливают машины. Нарушителей карантина автоинспекторы обязаны принудительно доставить в больницу, а машину отправить на штрафстоянку.

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