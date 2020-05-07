Аксенов заявил, что курортный сезон в Крыму вряд ли состоится
Предприятия курортной сферы и общественного питания в Крыму не начнут работать до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не стабилизируется. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«До тех пор, пока не будет найдена вакцина от коронавируса, нам с ним жить. Карантинные мероприятия снимать вряд ли будут», - отметил Аксенов.
В связи с этим, по словам главы республики, курортный сезон на полуострове в этом году может не состояться.
«Только если позволит благоприятная обстановка на полуострове. Этому может способствовать только дисциплина, собранность и выполнение всех требований Роспотребнадзора и оперативного штаба», - сказал Аксенов.
При этом он заявил, что ни одна сфера не останется без поддержки государства.
Напомним, что самоизоляция в Крыму действует до 11 мая. Все прибывающие в Крым граждане, не имеющие пропуски или собственного жилья на полуострове, помещаются в обсерваторы.
По последним данным, в республике зафиксировано 168 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 41 человек.