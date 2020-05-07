Грузия 1 июля откроет границы для иностранных туристов

С 1 июля Грузия будет открыта для иностранных туристов. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

«Мы обеспечим безопасный коридор как на сухопутных границах с соседними странами, так и с теми странами, которым мы интересны в плане туризма», - отметил глава правительства.

Также он сообщил, что с 11 мая власти начнут открывать города, в которых из-за распространения коронавируса действовали ограничительные меры. Режим чрезвычайного положения сохранится до 22 мая.

«С 11 мая полностью откроется Тбилиси. Все ограничения на въезд и выезд будут сняты в Тбилиси. С 14 мая откроются города Рустави и Гардабани, а 18 мая - Марнеули», - заявил глава кабмина.

В середине апреля в четырех городах Грузии - Батуми, Кутаиси, Рустави и Тбилиси - был введен запрет на передвижение. А с 27 апреля власти страны начали постепенно снимать введенные в рамках ЧП ограничения.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Грузии составляет 615 человек, выздоровели 275.