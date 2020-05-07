Президенты России и Узбекистана обсудили ситуацию вокруг пандемии COVID-19

Глава РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым сложившуюся ситуацию в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главы двух государств высоко оценили помощь в борьбе с распространением инфекции, которую страны оказывают друг другу, и договорились продолжать тесное взаимодействие в этом направлении.

Путин и Мирзиеев затронули в беседе и другие вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также главы государств обменялись теплыми поздравлениями накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они отметили важность сохранения памяти о фронтовиках и тружениках тыла.