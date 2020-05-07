Собянин призвал москвичей не приходить на праздничный салют в День Победы
По словам мэра, нельзя допустить массового заражения горожан коронавирусом.
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Сергей Собянин призвал жителей Москвы воздержаться от посещения праздничного салюта в День Победы.
«Не надо утраивать там толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам мэра, в столице около 300 тысяч реально зараженных коронавирусом жителей. С 12 мая в Москве вводится масочный режим, а говорить о снятии ограничительных мер еще рано.
Ранее Владимир Путин подписал указ о переносе Парада Победы на более позднюю дату. Девятого мая пройдет только авиационная часть, и прогремит праздничный салют.